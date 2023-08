Newcastle arranca época com goleada sobre o Aston Villa

O Newcastle, assumido candidato ao título após o milionário investimento saudita, iniciou este sábado a edição 2023/24 da Premier League com uma goleada caseira sobre o Aston Villa (5-1), com dois golos do avançado sueco Alexander Isak.

Em St. James' Park, no norte de Inglaterra, Isak foi determinante no triunfo do Newcastle, com remates certeiros aos 16' e 58', perante uma formação de Birmingham, treinada pelo espanhol Unai Emery, que ainda chegou a repor a igualdade, aos 11', pelo francês Moussa Diaby.

Na sua estreia oficial pelos magpies, o médio italiano Tonali fez o primeiro golo do jogo, logo aos 6', com Wilson, aos 77', e Barnes, aos 90'+1, a contribuírem também para o triunfo expressivo da equipa da casa.

Desde a aquisição do clube por investidores da Arábia Saudita, o Newcastle passou de emblema que luta pela manutenção a candidato a conquistar a Premier League e, já esta temporada, tem lugar assegurado na fase de grupos da Liga dos Campeões, resultado do quarto posto alcançado em 2022/23.