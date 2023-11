Newcastle defronta Chelsea nos 'quartos' da Taça da Liga

Depois de ter afastado o Manchester United de forma clara , o Newcastle vai voltar a ter missão complicada nos quartos-de-final da Taça da Liga inglesa. No caminho dos magpies estará o Chelsea, segundo determinou o sorteio realizado já esta noite, poucos momentos depois da vitória em Old Trafford.Além do duelo entre as duas equipas 'milionárias' do primeiro escalão, nota ainda para o Fulham de Marco Silva que vai visitar o reduto do Everton e ainda o embate do Liverpool ante o West Ham. A outra partida garantirá uma equipa dos escalões inferiores nas meias-finais, já que Port Vale (League One) e Middlesbrough (Championship). Todos os jogos estão agendados para 18 de dezembro.Everton-FulhamChelsea-NewcastlePort Vale-MiddlesbroughLiverpool-West Ham