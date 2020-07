Newcastle e West Ham empatam

O Newcastle empatou, este domingo, na receção ao West Ham 2-2, em mais um encontro da 33.ª jornada da Premier League.





Entraram bem os londrinos que logo aos 4 minutos chegaram à vantagem, por intermédio de Michail Antonio. Respondeu a formação da casa, com um golo de Miguel Almirón, aos 17'.Na segunda parte, mais um golo para cado lado, com Tomás Soucek, à passagem do minuto 65, a devolver a vantagem à equipa de David Moyes, desfeita imediatamente a seguir por Jonjo Shelvey.Com este resultado, o Newcastle soma agora 43 pontos, ocupando o 12.º lugar da tabela. Já o West Ham, que ainda não está a salvo da despromoção, é 16.º classificado com 31 pontos, apenas mais 4 que o Aston Villa, primeira equipa abaixo da 'linha de água'.