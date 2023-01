Newcastle ganha ao Southampton na 1.ª mão das 'meias' da Taça da Liga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Newcastle bateu esta terça-feira o Southampton fora de casa por 1-0, na primeira mão das meias-finais da Taça da Liga inglesa, com o golo do avançado brasileiro Joelinton a aproximar os magpies da final de Wembley.

O único golo do desafio só surgiu no segundo tempo, aos 73', com o atacante sueco Aleksander Isak a servir Joelinton para dar vantagem ao milionário Newcastle na eliminatória.

A segunda mão das 'meias' está marcada para o dia 31 de janeiro, com o Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, a disputar a qualificação para a final com o Nottingham Forest (a primeira mão da meia-final é jogada na quarta-feira).