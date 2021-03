Newcastle garante empate com o Aston Villa no último lance do jogo

Um golo no último minuto permitiu ao Newcastle somar esta sexta-feira um empate (1-1) frente ao Aston Villa, no primeiro encontro da 28.ª jornada da liga inglesa de futebol.

Já perto final, aos 85 minutos, Ciaran Clark desviou para a própria baliza um primeiro remate de Ollie Watkins, dando vantagem aos villains, mas, aos 90'+4, Jamaal Lascelles empatou para os magpies.

Com este resultado, o Aston Villa segue no nono lugar, com 41 pontos, a dois do campeão Liverpool, que tem mais um jogo, enquanto o Newcastle, que somou o quinto jogo sem vencer, é 16.º, com 28, apenas dois acima da zona de despromoção.