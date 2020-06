Newcastle já contactou Antero Henrique

A hipótese de Antero Henrique assumir o cargo de diretor desportivo do Newcastle ganha força. Segundo a RMC Sport, os contactos até já foram iniciados. Os ingleses, recorde-se, preparam-se para iniciar um novo projeto, com a compra do clube por parte de um grupo saudita, e o objetivo passa mesmo por uma intromissão entre os maiores clubes de Inglaterra. Um dos objetivos a longo prazo é até lutar pela conquista da Premier League.

É neste cenário que Antero entra na equação. O português está sem clube desde que deixou o PSG, em junho de 2019, e é visto pelos responsáveis como a opção ideal, depois do trabalho que deixou feito na capital francesa. Além disso, recorde-se, Antero esteve durante vários anos na estrutura do FC Porto.

Importa, no entanto, referir que as formalidades não estão concluídas. De acordo com a mesma fonte, Antero só aceita assinar quando o processo de compra do clube, que envolve 300 milhões de euros, for concluído.