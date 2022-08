Newcastle, Leeds e Brighton seguem em frente na Taça da Liga inglesa

Os primodivisionários Newcastle, Leeds e Brighton apuraram-se esta quarta-feira para a terceira ronda da Taça da Liga inglesa em futebol, após eliminarem Tranmere (2-1), Barnsley (3-1) e Forest Green (3-0), respetivamente.

Em Birkenhead, o Newcastle ainda esteve em desvantagem no reduto do emblema do quarto escalão, face ao golo de Nevitt, aos 21 minutos, mas Jamaal Lascelles (40) e Chris Wood (52), já no segundo tempo, operaram a reviravolta para os magpies.

Em Elland Road, o Leeds recebeu um adversário da terceira divisão e resolveu a eliminatória com o remate certeiro do reforço Luis Sinisterra (21) e um 'bis' de Mateusz Klich (32 e 57), com o Barnsley a encurtar distâncias, pelo meio, por Andersen (35), e a desperdiçar um penálti através de Styles (42).

Com golos de Deniz Undav (38), Steven Alzate (45+1) e Evan Ferguson (90+4), o Brighton foi ao reduto do Forest Green, também do terceiro escalão, confirmar o favoritismo no encontro da segunda ronda da competição.