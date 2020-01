Newcastle tinha avião reservado mas Soumare ‘roeu a corda’

Em dia de fecho do mercado de transferências há sempre boas histórias para contar. Uma delas chega-nos de Inglaterra e tem como protagonistas o Newcastle e Boubakary Soumare, talentoso jogador francês do Lille.

A formação magpie avançou com uma proposta de 30 milhões de euros pelo internacional Sub-21 gaulês, que foi aceite pelo Lille. Fretaram um jato privado para transportar o jogador até Tyneside… mas o jogador roeu a corda!

Steve Bruce, treinador do Newcastle, explicou assim a situação: "Tínhamos um avião reservado para nos encontrarmos com ele e estávamos muito perto do acordo. Mas ele mudou de ideias…Ele era o nosso alvo número 1 mas, infelizmente, não funcionou."