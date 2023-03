Newcastle vence em Notthingham com reviravolta e consolida quinto lugar

O Newcastle foi esta sexta-feira ao 'City Ground', em Notthingham, vencer por 2-1, em jogo da 28ª jornada da Premier League, e consolidou o seu quinto lugar, após uma fase negativa que o fez cair na classificação.



A figura do jogo foi o avançado sueco Alexander Isak, autor dos dois golos do Newcastle, o último dos quais, e decisivo, marcado ao minuto 90+3, quando o empate estava iminente, na execução de um penálti por mão na bola do central senegalês Moussa Niakhate, do Nottingham.

A equipa da casa adiantou-se no marcador aos 26 minutos, pelo avançado nigeriano Emmanuel Dennis, mas o Newcastle restabeleceu o empate aos 45+2, por Alexander Isak.

O Newcastle somou o segundo triunfo consecutivo -- tinha vencido na jornada anterior o Wolverhampton, por 2-1, em casa --, mas vinha antes de uma fase negativa de cinco jogos sem vencer, quatro deles para a Premier League e um da Taça da Liga, nos quais somou dois empates e três derrotas, que tiveram como consequência a queda do terceiro para o quinto lugar.

Com o triunfo de hoje, o Newcastle consolidou o quinto lugar, com 47 pontos, cavando um fosso de cinco pontos para os adversários que o sucedem na tabela classificativa, Liverpool e Brighton, ambos com 42.

A Premier League é liderada pelo Arsenal, eliminado na quinta-feira pelo Sporting nos oitavos de final da Liga Europa, com 66 pontos, seguido do Manchester City, com 61, do Manchester United, com 50 (menos um jogo), do Tottenham, com 48, e do Newcastle, com 47 (menos um jogo).