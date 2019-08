Nike prepara oferta milionária para 'roubar' Liverpool à New Balance

Atual campeão europeu, o Liverpool estará bastante próximo de alcançar um acordo milionário com a norte-americana Nike que permitirá um encaixe anual superior a 83 milhões de euros, segundo aponta a 'Forbes'. Uma verba astronómica, que colocará os reds no terceiro posto a nível mundial no que ao patrocínio de equipamentos diz respeito e que representará igualmente um acordo histórico na própria Premier League, já que passará a ser o mais alto da história do campeonato britânico.Atualmente vinculado à New Balance, num acordo válido até final da presente temporada e no qual encaixa cerca de 50 milhões anuais, o Liverpool irá ver os seus ganhos a nível de patrocínios dispararem com este novo acordo, que o colocará apenas atrás de Barcelona e Real Madrid neste particular. Os madrilenos são os líderes neste 'campeonato', com os 120 milhões que recebem anualmente da Adidas, 10 milhões acima daquilo que o Barcelona ganha da Nike.A confirmar-se este negócio, a marca norte-americana reforça a sua presença na Premier League, onde já equipa o Brighton, Chelsea e o Tottenham, mas em acordos de valores bem mais baixos. Os blues ganham 65 milhões de euros, ao passo que o spurs se ficam pelos 33 milhões.De notar que a Nike já estará a fortalecer a sua presença na Premier League num outro âmbito, com um acordo entre a Air Jordan e Raheem Sterling , que deverá render qualquer coisa como 108 milhões de euros ao avançado do Manchester City.