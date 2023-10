Ninguém o reconheceu: Estrela do Arsenal foi de metro para o estádio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O russo Andrei Arshavin, de 42 anos, tornou-se figura do Arsenal entre 2009 e 1013. Avançado de fino recorte técnico, espalhou magia pelos relvados da Premier League e ganhou um lugar no coração dos adeptos gunners.

Desta vez é notícia por ter sido 'apanhado' no metro de Londres, como um comum mortal, a caminho do estádio do Tottenham para assistir ao jogo frente ao Fulham de Marco Silva, na noite de segunda-feira.



Arshavin nos tempos em que alinhava no Arsenal

Arshavin conseguiu passar despercebido até ao momento em que um seguidor do Arsenal o descobriu por entre a turbe e aproveitou para registar o momento com uma foto nas redes sociais. E, como se vê, está bem diferente dos tempos em que marcava e dava a marcar.