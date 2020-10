Nobby Stiles, campeão do Mundo pela Inglaterra em 1966, morre aos 78 anos

O antigo futebolista Nobby Stiles, campeão do mundo pela Inglaterra em 1966, morreu hoje, aos 78 anos, vítima de doença prolongada, anunciou a federação inglesa.

Stiles, que padecia de cancro na próstata e tinha demência, foi totalista no Mundial, pelo que ajudou a vencer Portugal na meia-final, por 2-1, no desafio que o celebrizou pela marcação cerrada a Eusébio.

De igual modo, dois anos depois, ao serviço do Manchester United, clube que representou por 11 épocas, entre 1960 e 1971, ajudou a vencer o Benfica na final da Taça dos Campeões Europeus, por 4-1, após prolongamento, com 1-1 no final dos 90 minutos.

Além da carreira nos 'red devils', Nobby Stiles alinhou ainda duas temporadas no Middlesbrough e outras tantas no Preston North End, no qual terminou a carreira, em 1975.