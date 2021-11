Norwich venceu pela primeira vez e o treinador... foi despedido

O momento de forma do Norwich não é, nem de perto nem de longe, dos melhores mas se o último lugar que ocupa na Premier League é razão de preocupação, a equipa teve este sábado uma razão para sorrir: o primeiro triunfo no campeonato. No entanto, nas dez jornadas anteriores o clube apenas conquistou dois empates e oito derrotas, o que certamente pesou na decisão dos dirigentes em despedir o treinador Daniel Farke, depois da vitória fora de casa frente ao Brentford por 2-1.O técnico alemão estava no Norwich desde 2017, quando o clube ainda disputava a segunda divisão inglesa. Depois, "a época 2018/19 foi memorável, com o título do Championship e a promoção à Premier League", rembrou o emblema inglês no comunicado em que oficializou o despedimento. "Passado um ano na primeira divisão, veio o segundo título do Championship em 2020/21 e o recorde do clube de 97 pontos, garantindo o retorno na primeira tentativa", continuou.As coisas, entretanto, mudaram e as ideias do clube também. "Sei como Daniel e o seu 'staff' estavam determinados a ter sucesso neste nível, mas sentimos que agora é a hora certa para uma mudança que dê ao clube a melhor oportunidade de recuperar o seu 'status' na Premier League", afirmou o dirigente Stuart Webber.