Nottingham deixa zona perigosa com triunfo e Southampton está quase despromovido

Nottingham Forest deixou esta segunda-feira a zona de despromoção da Liga inglesa de futebol, após vencer o quase despromovido Southampton (4-3) em jogo da 35.ª jornada.

No City Ground, em Nottingham, os visitados estiveram sempre por cima do adversário, face ao bis de Awoniyl (18 e 21 minutos) e ao golo de Gibbs-White, de penálti(44), com Alcaraz, pelo meio, a reduzir distâncias.

No segundo tempo, Lyanco (51) marcou para colocar o placard com a diferença mínima, mas os saints voltaram a sofrer pelos pés de Danilo (73) e a marcar por Ward-Prowse (90+6), de penálti.

Com este desfecho, o Southampton somou o 10.º jogo seguido sem vencer na Premier League, na qual é último, com 24 pontos, a oito do Everton (17.º), a primeira equipa acima da 'linha de água'. O Forest está imediatamente à frente, com 33.