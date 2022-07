Nottingham Forest contrata Orel Mangala

O médio belga Orel Mangala foi contratado pelo Nottingham Forest aos alemães do Estugarda, tornando-se o 12.º reforço para a temporada 2022/23, informou o clube recém-promovido à Premier League.

"O Nottingham Forest tem o prazer de anunciar a contratação do médio internacional belga Orel Mangala. O jogador de 24 anos assina um contrato de longo prazo no The City Ground depois dos Reds concordarem com uma verba não revelada com o Estugarda, da Bundesliga", pode ler-se no comunicado divulgado pelo emblema britânico.

Mangala, internacional pela Bélgica em duas ocasiões, estava ligado contratualmente ao Estugarda desde 2017/18, sendo que na temporada 2018/19 esteve cedido ao Hamburgo.

O Forest, que regressou à Premier League pela primeira vez desde a época 1998/99, recebeu o quarto reforço da Bundesliga, depois das chegadas de Taiwo Awoniyi (ex-Union Berlim), Omar Richards (ex-Bayern Munique) e Moussa Niakhaté (ex-Mainz).

Jesse Lingard, que chegou a custo zero, após terminar contrato com o Manchester United, e Neco Williams, que estava ligado ao Liverpool, são outros dois jogadores que vão estar à disposição do técnico Steve Cooper, assim como Giulian Biancone, Lewis O'Brien, Harry Toffolo, Brandon Aguilera, Dean Henderson e Wayne Hennessey.

Os portugueses Cafú e Xande Silva fazem parte do plantel do histórico emblema britânico, que se estreia na edição 2022/23 da Premier League no reduto do Newcastle, em 6 de agosto.