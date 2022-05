Nottingham Forest de Cafú e Tobias Figueiredo vence nos penáltis e sonha com subida à Premier League

O @NFFC está na Final de Wembley, e só tem que agradecer a Samba #ChampionshipELEVEN pic.twitter.com/dlJLzBn4v7 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 17, 2022

O Nottingham Forest vai lutar com o Huddersfield Town em Wembley pela última vaga de acesso à Premier League. A equipa orientada por Steve Cooper havia vencer por 2-1 em casa do Sheffield United e esta terça-feira perdeu pelo mesmo resultado em Nottingham.Nos penáltis, a equipa dos portugueses Cafú (converteu um dos castigos máximos) e Tobias Figueiredo (não saiu do banco) levou a melhor por 4-2.Xande Silva e Baba Fernandes, os outros dois lusos do plantel, não constaram da ficha de jogo.O jogo final disputa-se a 29 de maio para se perceber quem acompanha o Fulham, de Marco Silva, e o Bournemouth na ascensão ao primeiro escalão do futebol britânico.