Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo sofre para seguir na Taça de Inglaterra

O Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, avançou esta quarta-feira para a 4.ª eliminatória da Taça de Inglaterra em futebol, ao superar o Blackpool (3-2) no prolongamento, enquanto um golo de André Gomes apurou o Everton (1-0).

Em Bloomfield Road, para desempatar uma igualdade a dois golos verificada no primeiro desafio, o lateral esquerdo luso Nuno Tavares alinhou de início pelo emblema de Nottingham, que se colocou em vantagem quando decorria o minuto 16, face ao remate certeiro do irlandês Andrew Omobamidele.

No segundo tempo, o brasileiro Danilo dilatou a vantagem, aos 46', mas Albie Morgan (61') e o escocês Kyle Joseph marcaram para o emblema da terceira divisão, forçando o prolongamento, no qual um tento do neozelandês Chris Wood (110') viria a resolver a favor dos visitantes.

À mesma hora, em Goodison Park, o Everton recebeu e bateu o Crystal Palace, depois do nulo (0-0) no primeiro jogo, com o antigo médio de Benfica e FC Barcelona André Gomes a ser decisivo, por culpa do tento anotado, aos 42 minutos, na cobrança de um livre direto irrepreensível.

Nos toffees, além de André Gomes, João Virgínia foi titular entre os postes, enquanto Beto foi lançado em campo na reta final e Chermiti viu o jogo do banco.