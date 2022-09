Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nottingham-Fulham, 2-3: 'Palhão' à patrão Português foi a figura no triunfo do Fulham (3-2) diante do Forest com golo e assistência





CERTEIRO. João Palhinha apontou um grande golo

• Foto: REUTERS