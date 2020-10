Novela Cavani chega ao fim: Man. United oficializa uruguaio

Durante meses Edinson Cavani alimentou uma verdadeira novela no futebol mundial, que agora chegou ao fim. O Manchester United acaba de oficializar a contratação do avançado uruguaio que esteve nos planos do Benfica.





"O Manchester United é um dos maiores clubes do mundo portanto é uma verdadeira honra estar aqui. Trabalhei arduamente durante o tempo que estive sem jogar e sinto-me ansioso para começar a representar este incrível clube", afirmou o avançado, ao site dos red devils.