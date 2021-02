Novo dono do Sunderland é um empresário de apenas… 23 anos

O empresário Kyril Louis-Dreyfus completou esta quinta-feira a compra do Sunderland. Aos 23 anos, Kyril torna-se no mais jovem proprietário de um clube de todas as divisões inglesas.





"O compromisso do Kyril e a sua integridade convenceram-nos a aceitar a sua proposta", revela Stewart Donald, que era até agora dono do Sunderland, que disputa atualmente a League One, a terceira divisão inglesa."A sua visão e desejo de devolver a glória ao Sunderland ficou clara desde o princípio e por isso cremos que ele é a melhor opção para o clube, para trazer êxitos a longo prazo", acrescentou o empresário.Louis-Dreyfus é filho de Robert Louis-Dreyfus, que foi alto responsável na Adidas e também dono do Olympique de Marselha.