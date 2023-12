Novo escândalo em Inglaterra: jogador da Premier League acusado de abusos sexuais por cinco mulheres

Uma mulher assegura, em declarações ao 'The Sun', ter sido abusada sexualmente desde abril de 2021 por um atual jogador da Premier League, cujo nome não foi divulgado.Segundo a mesma fonte, a vítima denunciou o crime pela primeira vez em julho do ano passado, altura em que a polícia chegou a deter o indivíduo em casa. Pouco tempo depois, o mesmo foi apanhado depois de ter sido acusado de violação, desta feita por outra mulher.O diário britânico refere que o jogador em questão fez um total de cinco vítimas, cometendo crimes de violação, abuso sexual e comportamento controlador.Apesar das denúncias feitas à Premier League, à Football Association e ao clube do jogador, não foram tomadas quaisquer medidas contra o mesmo. Numa das respostas que a primeira vítima recebeu a um e-mail, um dos organismos referia que "não existiam provas de que este pudesse constituir um risco para crianças ou adultos".Apesar de referir que não pode identificar o suspeito "por razões legais", o 'The Sun' assegura que este nega todas e quaisquer acusações.