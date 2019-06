Novo red devil Aaron Wan-Bissaka com aumento de 1000%

Aaron Wan-Bissaka é o mais recente reforço do Manchester United e a mudança do lateral-direito para Old Trafford veio acompanhada com um 'ligeiro' bónus para o internacional sub-21 inglês. O defesa ex-Crystal Palace foi premiado com um aumento de 1.000% no seu ordenado semanal, o que traduzido em números, implica a passagem de 8.000 libras/semanais para... 80 mil libras semanais. Em euros, qualquer coisa como de 8,9 mil euros para 89 mil euros por semana.





Os red devils deverão pagar 50 milhões de euros pela transferência, aos quais se podem juntar mais seis milhões por objetivos, nomeadamente o número de jogos realizados. O jogador deve viajar ainda esta quarta-feira para Manchester e na quinta-feira realizar os necessários exames médicos antes da oficialização do negócio.