Novo treinador do Tottenham já ganhou Champions... no Football Manager

O treinador Ange Postecoglou chegou ao Tottenham e os adeptos do emblema de Londres começam a tentar saber mais sobre o homem que na época passada liderava as tropas do Celtic. Um australiano que já anda nisto há muito tempo, como poderá conferir neste artigo sobre a 'vida e obra' do novo timoneiro dos spurs, mas que também tem uma vida fora do futebol.

E existem outras histórias, menos sérias, que ajudam a explicar quem é este homem simpático de 57 anos. E uma delas tem como pano de fundo o popular 'Football Manager'. Uma aventura de sucesso contada na primeira pessoa, quando Ange passou pelo 'Sydney Morning Herald', em 2020.

"Já levei o Southend das divisões amadoras de Inglaterra até à vitória na Liga dos Campeões. E tive de eliminar vários clubes de grande qualidade nessa caminhada até à final. Contratei muitos jogadores livres e consegui diversos emprestados para formar uma boa equipa. Alguns eram jogadores desconhecidos de Itália e América do Sul", explicou.

"Ganhei a Liga dos Campeões com eles e seis meses depois despediram-me. A mim, que rejeitei propostas da Juventus, do Real Madrid e da seleção de Inglaterra. Não houve lealdade depois de tudo aquilo que fiz por eles. Fiquei desolado. Espero que, pelo menos, me tenham feito lá uma estátua", gracejou.