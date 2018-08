11

A numeração oficial do Wolverhampton para a nova temporada não foi ainda oficializada, mas este sábado foi já possível ter uma primeira ideia daqueles que serão os números utilizados pelos jogadores quando a bola começar a rolar a sério. Diante do Valencia , tudo parecia nos conformes, até que os olhos dos jornalistas e adeptos 'caíram' na camisola de Rui Patrício, que tinha nas costas o número... 11.Inicialmente, quando analisaram a ficha de jogo, os jornalistas pensaram que se trataria de um erro, mas assim que o português entrou em campo, tudo ficou dissipado. O ex-Sporting estava mesmo com a 11, deixando de lado o seu habitual 1, que curiosamente até está livre após a saída de Carl Ikeme. Quererá Patrício iniciar um novo ciclo também no número da camisola, escolhendo um que é típico de jogadores ofensivos? Durante a semana saberemos...

Autor: Fábio Lima