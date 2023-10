Nunca mais foi o mesmo: Discussão entre Lindelöf e Lisandro marca 'início do fim' para o sueco

O central sueco Victor Lindelöf, de 29 anos, pode estar bem perto de abandonar o Manchester United. Apesar do clube já ter demonstrado vontade de renovar contrato com o jogador, o forte assédio de um trio italiano - Inter, Juventus e Milan - pode apressar a saída de Old Trafford.

A imprensa inglesa destaca que o 'início do fim' de Lindelöf no United terá acontecido no mês passado, depois da derrota por 3-1 frente ao Brighton. Recorde-se que após o duelo Lindelöf teve uma altercação grave com Lisandro Martínez no balneário red devil, enquanto o português Bruno Fernandes teve uma troca de palavras acalorada com Scott McTominay.

Do trio acima referido, o Milan parece ser o melhor posicionado para garantir o jogador já em janeiro, numa transferência que deverá rondar os 15 milhões de euros.