Nuno Espírito Santo e o VAR: «Está a arruinar aquilo que é o verdadeiro espírito do jogo»

Nuno Espírito Santo, técnico do Wolverhampton, afirmou, este domingo, após o nulo na visita ao terreno do Leicester , que as decisões tomadas pelo VAR estão a afetar, em muitas das vezes, aquele que é "o espírito do jogo".O treinador português abordou o tema, devido ao lance que ocorreu aos 38 minutos da partida frente aos foxes, quando Leander Dendoncker, a passe de João Moutinho, cabeceou, acidentalmente, contra o braço de Willy Boly, tendo a bola entrado na baliza defendida por Kasper Schmeichel. Lance que, após um minuto e meio depois de ser analisado, foi anulado."Estou preocupado com tudo isto porque está a arruinar o verdadeiro espírito do jogo. Não vamos estragá-lo. Os adeptos vêm para celebrar os golos, não para celebrar um 'não golo', isso não é o verdadeiro valor em torno do futebol. Não é uma boa atmosfera. Os adeptos do Leicester estavam a celebrar um 'não golo'. Não é esse o propósito deste desporto. Há seis meses atrás isto seria um golo válido, agora não é. É um problema do VAR", afirmou Nuno Espírito Santo.Já Dendocker, autor do cabeceamento que deu origem ao lance polémico, revelou ter ficado surpreso com a decisão. "Eu pensei que era golo. Estávamos prontos para voltar ao jogo e o VAR [através dos ecrãs gigantes] informaram que talvez houvesse uma irregularidade. Fiquei surpreso", confessou o defesa dos Wolves, concluindo: "É uma nova regra e agora temos de nos adaptarmos a ela e usá-la".