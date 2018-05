O português Nuno Espírito Santo foi eleito o melhor técnico do Championship, segundo escalão do futebol inglês, pela associação de treinadores das ligas profissionais, depois de ter levado o Wolverhampton ao título.Na temporada em que se estreou no futebol inglês, o treinador português conduziu os wolves ao título de campeão e à respetiva subida à Premier League. O Wolverhampton terminou o Championship com 99 pontos, mais nove do que o Cardiff, segundo classificado.Na Premier League, o prémio de melhor treinador foi, sem surpresa, para o espanhol Pep Guardiola, que levou o Manchester City ao título.

Autor: Lusa