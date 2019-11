Nuno Espírito Santo mais perto do Arsenal

A derrota (1-2) do Arsenal, ontem, na receção ao Eintracht Frankfurt levou a que a posição de Unai Emery nos gunners esteja cada vez mais debilitada, e a imprensa inglesa garante que o trajeto do técnico, de 48 anos, estará próximo de chegar ao fim. No sentido inverso, Nuno Espírito Santo é o nome que ganha mais força para ser o novo timoneiro do emblema londrino. Segundo o ‘Daily Mail’, a direção do Arsenal irá estar hoje reunida com Emery, de forma a decidir o seu futuro no clube e, no caso de existir o fim da ligação entre as partes, NES será mesmo o treinador que se segue na formação do norte de Londres.

Em relação a este assunto, o técnico português reagiu ontem após o confronto do Wolves em Braga a contar para a Liga Europa: "Não devo comentar o assunto."