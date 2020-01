Nuno Espírito Santo: «Temos a necessidade de reforçar a equipa»

Nuno Espírito Santo, técnico do Wolverhampton, admite reforçar a equipa no mercado de inverno. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo deste sábado frente ao Newcastle, o técnico português disse ainda que nem todos os rumores ligados a saída de jogadores do clube são verdade.





"Estamos a trabalhar nisso. Temos essa necessidade. Há muitos rumores, muitos nomes lançados, não apenas ao Wolves, mas a todos. Mas muitos desses rumores não são verdade. É preciso tempo para tomar as decisões certas e trazer jogadores que nos possam ajudar com caraterísticas diferentes para a nossa equipa", disse Nuno Espírito Santo.