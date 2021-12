Nuno Tavares impressiona e entra na lista do Man. City

Contratado no início da época ao Benfica, a troco de 8 milhões de euros, Nuno Tavares tem dado boa conta de si ao serviço do Arsenal neste primeiro contacto com a Premier League e, segundo a imprensa inglesa, até já está a deixar alguns clubes bastante impressionados.É o caso do Man. City, que segundo a ESPN estará a observar com bastante atenção os passos do lateral esquerdo português, numa tentativa clara de ter debaixo de olho eventuais reforços para aquela posição - na qual por vezes atua João Cancelo. Ainda assim, escreve a ESPN, é pouco provável que uma eventual investida suceda neste mercado de inverno, pese embora ser previsível que o interesse se intensifique nos próximos meses.Em Inglaterra desde o início da época, Nuno Tavares disputou até ao momento 14 partidas (8 como titular).