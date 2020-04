O aniversário 'pandémico' de um dos craques de Mourinho

Em tempos de isolamento social os futebolistas não podem dar grandes festas e Dele Alli, jogador do Tottenham, sentiu-o na pele.





Ver essa foto no Instagram Isolation birthday #stayhome Uma publicação compartilhada por Dele (@dele) em 11 de Abr, 2020 às 7:23 PDT

O médio partilhou uma série de fotografias no Instagram onde aparece em casa, sozinho, a comemorar o seu 24.º aniversário. Bem, completamente sozinho não deve ter estado, porque alguém tirou as fotos, mas não houve lugar a grande festa nem ostentação.Dele Alli aparece a grelhar um hamburguer, a beber uma bebida numa sala sozinho e a brincar, com um chapéu típico de uma festa de crianças.Mas, a avaliar pelas stories do seu Instagram, não lhe faltaram mensagens de parabéns...