O assunto que Klopp não quer que se fale no balneário do Liverpool

Jürgen Klopp não quer os seus jogadores focados no que aconteceu na época passada, até porque há uma nova temporada à porta. Por isso o treinador proibiu os jogadores de falarem sobre a Liga dos Campeões conquistada em 2018/19.





A temporada dos reds foi, de facto muito boa, mas o técnico quer a equipa concentrada no futuro e não nos feitos do passado. "Depois desta viagem aos Estados Unidos, não me falem mais da Liga dos Campeões. Não trazemos a taça connosco! Temos de iniciar um novo capítulo", avisou o técnico, que empatou o último jogo de preparação com o Sporting."Ficaria muito feliz se começarmos ao mesmo nível do ano passado, não seria mau. Mas há sempre espaço para melhorar. A consistência é o mais importante", acrescentou.