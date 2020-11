O Bentley da discórdia no balneário do Bournemouth

O Bournemouth foi despromovido ao Championship (2.ª divisão inglesa) no final da época passada e faz de tudo agora para regressar à Premier League. Nesta altura os cherries são segundos, a apenas um ponto do Norwich, mas o ambiente no seio da equipa não é por estes dias o melhor...





Em causa está um espetacular Bentley, avaliado em cerca de 155 mil euros, que o chefe executivo do clube, Neill Blake, ofereceu à mulher. O carro foi exibido pelo casal nas redes sociais e causou mau estar entre os jogadores, equipa técnica e demais trabalhadores do clube, que estão a ser alvo de cortes salariais, segundo revela a imprensa britânica.O plantel e os trabalhadores sentem-se atraiçoados, pois enquanto lhes são pedidos sagrifícios, um dirigente gasta uma fortuna num bem totalmente supérfluo.Um carro que pode sair bem mais caro do que o valor que custou a Neill Blake...