O concerto de Elton John e uma transferência que deu para o torto: Viduka revela noite memorável

Mark Viduka, ex-internacional australiano, que fez carreira na Premier League com a camisola do Leeds, recordou esta segunda-feira como esteve muito perto de assinar com o Manchester United, na noite em que foi convidado a assistir a um concerto do Elton John.





"Estava em Manchester e o meu agente nessa altura também queria muito ver o Elton John. Disse-me que íamos passar lá a noite e que tinha ido para ver o espetáculo, que tinha bilhetes para entrar nos bastidores do palco e que eu teria a oportunidade de conhecê-lo. Era uma oferta que não podia recusar. Estava com o Jacob Burns, um colega de equipa do Leeds, quando nos levaram até ao seu camarim. Ao entrar, o Elton John virou-se para mim e disse: ‘Mark Viduka, és de Melbourne. Adoro esse lugar!", lembrou, em entrevista exclusiva àMas o ex-internacional australiano não esquece como as negociações com os red devils podiam ter dado para o torto por causa do cantor."Estava nervoso, falei-lhe da minha reunião nesse dia com o United e sobre uma possível transferência. Em vez de irmos para os nossos lugares, o Elton John disse-nos para assistirmos perto do palco. Depois de três músicas, ele disse: ‘Quero dedicar a próxima música ao meu amigo Mark, que hoje está em Manchester para tomar uma grande decisão’. Não sabia onde me havia de meter, só pensava: ‘Por favor, não digas mais nada’. Graças a Deus que não o disse. Não assinei com o Manchester United, gostava muito de viver em Leeds nessa altura", concluiu.