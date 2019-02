O conselho de Ibrahimovic que ajudou Lindelöf a superar má fase no Manchester United

Depois de uma primeira temporada sem convencer, marcada por muitas críticas por parte da imprensa, Victor Lindelöf começa finalmente a impor-se de forma definitiva no Manchester United. Uma mudança de estatuto que poderá algo a ver com os ensinamentos que Zlatan Ibrahimovic transmitiu ao antigo defesa do Benfica e que esta semana foram reveladas pelo ex-dianteiro dos red devils, agora ao serviço do LA Galaxy."Creio que teve um período difícil no início, mas isso é algo típico dos suecos. Quando vamos para algum lado somos simpáticos para todos. Jogues ou não, continuas a estar tranquilo com a situação. Disse-lhe: 'repara, todos estes jogadores são conquistadores. Tens de sobreviver. Não estás aqui para ser simpático para todos; estás aqui para jogar. Se não o fizeres, o clube não terá qualquer problema em vender-te. É mesmo assim'. E parece-me que ele agora está a dar-se bem. Está a jogar muito mais do que no primeiro ano", explicou o avançado sueco, em declarações à casa de apostas 'BetHard'."Creio que agora tem mais confiança. Esperemos que possa continuar a ser forte mentalmente. Isto porque a questão não está na sua qualidade, mas sim na sua mente. Sempre disse que metade está na tua mente. Não importa o quão bom és, mas se não consegues corresponder do ponto de vista mental, não vais sobreviver", declarou Ibrahimovic, que vê a afirmação de Lindelöf como algo positivo para a seleção sueca."Da seleção nacional é o único jogador que atua num grande clube. Foi aí que eu estive durante 20 anos. Não é um mundo fácil, mas ele começa a entendê-lo. Esperemos que possa continuar a focar-se e a treinar como o faz, porque ele trabalha bastante bem e é profissional", elogiou.Lindelöf, refira-se, já atuou em 25 partidas na presente temporada, estando a apenas quatro de igualar o registo de encontros da anterior.