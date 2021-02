O dia em que Mourinho disse "preciso dele no sábado, podes matá-lo para a semana"

Steve Sidwell, antigo defesa do Chelsea, contou como José Mourinho resolveu de forma bem humorada uma situação de conflito num treino dos blues.





"No balneário havia muitos líderes: o Terry, o Lampard, o Essien, o Drogba, o Ballack... Nos treinos a luta era intensa, lembro-me de uma vez o Essien 'partir' o Shevchenko em dois", conta o agora jogador do Stoke City."Um dia o Tal Ben Haim teve uma entrada dura sobre o Drogba, o Drogbalevantou-se e disse 'vou matá-lo'! O Mourinho interveio rapidamente e gritou 'preciso dele no sábado, podes matá-lo para a semana se quiseres'. O Mourinho adorava estas situações, acho que até as fomentava", recordou o médio.