O dia em que o 'incansável' Ath. Bilbao chocou Old Trafford: «Nunca tínhamos visto nada assim»

Gary Neville recordou, em declarações à 'Sky Sports', como os estatísticos do Manchester United ficaram boquiabertos quando verificaram o que o Athletic Bilbao correu em Old Trafford, no jogo em que os espanhóis derrotaram os red devils, por 3-2, na Liga Europa, em 2012. O antigo jogador conta que os números eram três vezes superiores ao normal.





"Lembro-me de falar com o nosso analista depois do jogo e ele disse que teve de olhar três vezes para os números. Eles rebentaram a escala", contou Neville."Eram treinados pelo Marcelo Bielsa. O nosso analista nunca tinha visto nada assim numa equipa de alta competição", recorda.Neville tinha-se retirado um ano antes e não esteve, por isso, em campo. Mas recorda-se das implicações que aquela humilhação física teve. "Se uma equipa vem a Old Trafford e corre mais do que nós, temos de nos impor."A equipa de Bielsa tinha uma média de idades a rondar os 24 anos.