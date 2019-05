O incrível cenário que pode obrigar a playoff para decidir campeão inglês

É muito improvável, é certo, mas no futebol, conforme vimos esta semana na Liga dos Campeões , tudo pode acontecer. Separados por um ponto à entrada para a última jornada, Manchester City e Liverpool podem ser obrigados a disputar um encontro de playoff para definir o campeão inglês, isto caso uma incrível combinação de resultados aconteça nesta derradeira ronda, na qual os citizens visitam o reduto do Brighton e os reds recebem o Wolverhampton.A possibilidade já tinha sido levantada antes da penúltima ronda, aí com mais cenários em aberto, sendo que agora, à entrada para a última jornada, há apenas uma combinação de resultados (bem improvável) que poderá levar à disputa de um playoff que seria inédito na história da Premier League: uma derrota do Manchester City por 4-0 em casa do Brighton e um empate a quatro (!) entre Liverpool e Wolves.Se essa combinação suceder, as duas equipas terminam empatadas com 95 pontos e com os mesmos registos na diferença de golos (+65), golos marcados (91) e sofridos (26). Se é provável? Não... Se é possível? Basta ver o que aconteceu na segunda mão das meias-finais da Champions...O que se sabe é que o Manchester City depende apenas de si para ser campeão, bastando para tal uma vitória sobre o Brighton para celebrar o título. Os citizens podem até empatar, mas aí terão de esperar que o Wolves de Nuno Espírito Santo consiga travar os reds...