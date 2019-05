O jogador talismã: Manchester City venceu sempre com Zinchenko em campo

Não sabemos se Pep Guardiola é um treinador particularmente supersticioso, ou se simplesmente entrega estas questões ao 'mundo' das coincidências, mas há um dado à volta do ucraniano Oleksandr Zinchenko que nem o treinador espanhol pode ignorar. É que o jogador de 22 anos tem a particularidade de garantir vitórias ao Manchester City simplesmente pela sua presença em campo, já que venceu todos os 22 encontros que disputou com a camisola citizen na Premier League - 14 esta temporada e oito na época passada -, o último deles no domingo, na vitória sobre o Brighton, por 4-1, que garantiu o título de campeão aos citizens.Contratado em 2016/17 aos russos do Ufa, Zinchenko alarga essa incrível estatística também à Taça de Inglaterra e à Taça da Liga, sendo que apenas na Liga dos Campeões tem encontros nos quais não saiu como vencedor (derrota com o Basileia empate com o Lyon).