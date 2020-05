O maior despedício da história: 700 mil cervejas vão para o lixo em Inglaterra

O regresso da Premier League, marcado para junho, pode deixar os adeptos do futebol ingleses um pouco mais animados em tempos de pandemia, mas a verdade é que nada será como dantes na indústria do futebol. E os primeiros efeitos estão já a ser sentidos pela indústria da cerveja, que enfrenta perdas brutais devido à suspensão dos campeonatos e agora o retorno à porta fechada, que tornará aquele hábito bem britânico de beber uma (ou várias) cerveja antes do jogo em algo do passado. E o problema é que a suspensão do campeonato apanhou todos desprevenidos...Segundo o 'The Sun', ao todo estarão 'arrumados' em quatro estádios de Londres (Wembley, Emirates, Craven Cottage e London Stadium) cerca de 700 mil 'pints', o equivalente a qualquer coisa como 3 milhões de libras (3,36 milhões de euros). E sem ninguém para beber, já que os jogos irão ser disputados à porta fechada nos próximos meses, o destino de toda esta cerveja será o... lixo."Os estádios normalmente têm um stock com quatro jogos de antecedência", explicou uma fonte da indústria cervejeira ao referido jornal, numa declaração na qual explicou que nesses redutos normalmente estão armazenados pelo menos 500 mil libras em cerveja por cada período. Por outro lado, esta pandemia provocou outro grave problema, já que com os estádios fechados a manutenção dos equipamentos não foi feita, algo que poderá provocar ainda maiores prejuízos.E se nos estádios o número de 'pints' desperdiçadas ascenderá às 700 mil, a estatística atinge proporções brutais no que aos pubs diz respeito. Segundo dados apontados no mês passado, cerca de 50 milhões de 'pints' não poderão ser consumidas no período de validade fixado caso os pubs não abram em breve, o que representará uma perda que se poderá tornar dramática para a maior parte dos espaços. Ao todo, de acordo com os dados revelados, em média os pubs britânicos contam com 15 barris de cerveja armazenados.