Antigo dirigente de Manchester United e Chelsea, Peter Kenyon comentou este domingo as recentes polémicas a envolver José Mourinho nos red devils , frisando que o técnico português e Ed Woodward têm de resolver as suas divergências de forma a fazer o projeto resultar. Na mesma declaração, Kenyon deixa ainda claro que, apesar de tudo, nunca devem esquecer que o Manchester United é maior do que qualquer individualidade."Ele é mais do que capaz, pois é um dos melhores treinadores do Mundo, mas eles agiram bem? Não. Acho que as primeiras pessoas que têm de reconhecer isso são as pessoas do United. Têm de perceber isso e encontrar um caminho para fazer tudo resultar. O Manchester United é maior do que qualquer pessoa, do que qualquer individualidade, e esse sempre sempre o seu lema. Tudo será resolvido e espero que o José seja parte dessa solução, pois tem muitas capacidades e já demonstrou que é capaz de fazer as coisas acontecerem", disse o antigo dirigente, à BBC Radio 5.