O motivo que levou Jürgen Klopp a recusar convites de Manchester United e Real Madrid

Foi há quatro anos que Jürgen Klopp foi oficializado como novo treinador do Liverpool. De 2015 para cá, muita coisa mudou nos reds e o técnico alemão já fez questão de revelar várias vezes que se sente 'em casa'. Facto é que, antes de escolher a nova 'morada' houve convites que foram declinados. Robbie Fowler, antigo avançado do Liverpool, revelou ao 'Daily Mirror' as razões que levaram Klopp a rejeitar os convites de Manchester United e Real Madrid nos últimos anos.





"Estive com ele há alguns anos e, na altura, disse-me que recusou duas propostas de dois clubes riquíssimos - um deles era claramente o Manchester United, o outro penso que o Real Madrid - porque detestou a forma como só pensavam no plano comercial e no marketing. Disse que adorou a proposta do Liverpool porque há um balanço entre essa parte do dinheiro, necessária para chegar ao topo, e a mística do clube e dos adeptos", afirmou.