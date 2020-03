O que fez Rúben Neves e um Tottenham "mansinho": Mourinho analisa derrota com o Wolverhampton

O Tottenham perdeu este domingo frente ao Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo (2-3), e no final do encontro José Mourinho não escondeu a frustração pelo resultado.





"É muito difícil perceber como perdemos o jogo. Taticamente a equipa esteve bem, estivemos no controlo do jogo. Surpreendemos no princípio, colocámo-los em dificuldades, tivemos uma boa performance. Os jogadores deram tudo. Sabemos o que não podemos fazer", começou por dizer na flash interview.E prosseguiu: "Quando falamos em defender falamos em defesas, mas às vezes não tem a ver com defesas. O que fizeram no 1.º e no último minutos... Não temos aquele caráter. Na 1.ª ação do jogo, o Rúben Neves parou o Lucas. Um amarelo, um vermelho, ou um penálti têm de ser marcados seja no 1.º ou no último minuto do jogo. Não podemos podemos ser mansinhos. É frustrante, marcámos dois golos, criámos oportunidades, criámos situações perigosas. Quando temos 2-2 e a equipa adversária só pode 'fazer mal' em contra-ataque temos de ser implacáveis, não podemos só controlar posição. Hoje foi muito injusto".