O salário e a conversa com Solskjaer: como o Manchester United convenceu Cavani

Edinson Cavani protagonizou a maior novela do mercado de transferências e, depois de ter estado nas prioridades do Benfica, vai prosseguir a carreira no Manchester United e assinou com os red devils até junho de 2021 com mais um ano de opção. Apesar de não existirem valores oficiais, a imprensa inglesa diz que o uruguaio vai auferir 12 milhões de euros anuais, mas segundo o jogador essa não foi a única razão para se comprometer com o United.



"Estou ansioso para continuar a escrever a minha história no futebol e por isso o meu foco tem de permanecer igual ao de sempre: trabalhar, trabalhar, trabalhar. Tive uma conversa com o treinador e isso aumentou a minha vontade de usar esta linda camisola", afirmou o jogador de 33 anos, ao site do clube inglês, destacando assim o papel do técnico Ole Gunnar Solskjær para dar o 'sim' ao clube.



De resto, o treinador norueguês elogiou Cavani. "É um profissional experiente que dá sempre tudo pela sua equipa. O seu recorde de golos pelo clube e pela seleção é fantástico e estamos muito satisfeitos por contratar um jogador do seu calibre. Vai trazer energia, força, liderança e uma grande mentalidade para a equipa. Mas, o mais importante, vai trazer golos. Ele teve uma carreira brilhante até agora. Ganhou troféus em quase todos os clubes em que jogou e ainda tem muito mais para dar no mais alto nível", afirmou Solskjaer.