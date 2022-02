O verdadeiro 'arrumadinho': Mark Noble revela que... limpa os balneários

Mark Noble é capitão do West Ham e um dos jogadores mais respeitados por terras inglesas. De resto, é considerado por Declan Rice, companheiro de equipa, como um 'segundo pai', pela forma como se empenha em liderar pelo exemplo no seio do balneário dos hammers.

E, feitas as contas, depois da sua mais recente revelação fica explicado que é um pai presente e... muito higiénico.

"Muitos dos miúdos que chegam do estrangeiro não percebem, mas é algo que gosto de fazer sempre. Nos jogos fora, seja depois de uma derrota, um empate ou uma vitória, arrumo e limpo o balneário até ficar impecável. Alguns dos miúdos perguntam porque faço aquilo. Explico que é uma forma de mostrar respeito pelo staff do clube adversário, que faz de tudo para nos receber bem e nas melhores condições", explicou a Rio Ferdinand no programa "Vibe with Five".

E a moda, obviamente, já pegou: "Por vezes, quando vou falar com a comunicação social depois do jogo e demoro um pouco mais, regresso ao balneário e estão os miúdos mais novos de esfregona na mão a limpar o chão."