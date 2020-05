Oferta de 115 milhões a Sterling cria confusão na Puma

A Puma quer aproximar-se ainda mais do domínio da Nike e da Adidas e, para isso, está a abanar com um contrato de 115 milhões de euros para Raheem Sterling.





O inglês é das principais figuras do Manchester City e termina o vínculo com a Nike a 30 de junho. Mas a Puma não é a única interessada, Adidas, Under Armour e New Balance também vão tentar a sorte.Este contrato de 115 milhões tornaria Sterling no jogador mais bem pago pela marca que patrocina os citizens, bem como Aguero, David Silva e até mesmo Pep Guardiola.No entanto, nem toda a gente da empresa concorda com esta proposta porque a marca está a passar por dificuldades e teve mesmo de dispensar alguns funcionários devido à crise pandémica.