Continuar a ler

"Também tenho a agradecer a forma como tanto a imprensa local como a nacional me trataram. Gosto de pensar que tivemos uma relação muito positiva", continuou Carvalhal."Tenho a certeza que serei um Jack para sempre", concluiu o português.O presidente do clube galês Huw Jenkins também já comentou esta decisão: "Temos que agradecer ao Carlos pelo seu entusiasmo, trabalho árduo e compromisso desde que chegou ao clube em dezembro"."Naturalmente, estamos todos desapontados com a despromoção e após falar com o Carlos, decidimos que era do melhor interesse de ambas as partes seguirmos um novo rumo", terminou Huw Jenkins.O clube que na próxima temporada competirá no Championship anunciou também que já está à procura de um novo treinador para suceder ao português Carlos Carvalhal.