Oficial: Premier League marca jogo para a véspera de Natal

As suspeitas confirmaram-se mesmo: a Premier League anunciou esta quinta-feira que vai ser disputado um jogo do campeonato na véspera de Natal. O Wolverhampton-Chelsea está marcado para as 13 horas do dia 24 de dezembro.Recorde-se que não há jogos em Inglaterra a 24 de dezembro desde um célebre Manchester United-Leeds United, em Elland Road, em 1995. Em 2017 houve uma tentativa de colocar alguns duelos nesse dia especial, mas a pressão política e também de diversos grupos de adeptos foi mais forte.No site oficial da Premier League surge então a calendarização completa dos jogos de dezembro e janeiro, dos quais destacamos os agendados para as semanas de Natal e Ano Novo.12H30 West Ha-Man UtdFulham-BurnleyLuton Town-NewcastleNott'm Forest-AFC BournemouthSpurs-Everton17H30 Liverpool-Arsenal13H Wolves-Chelsea12H30 Newcastle-Nott'm ForestBournemouth-FulhamSheff Utd-Luton Town17H30 Burnley-Liverpool20H Man Utd-Aston Villa19H30 Brentford-Wolves19H30 Chelsea-Crystal Palace20H15 Everton-Man City19H30 Brighton-Spurs20H15 Arsenal-West Ham12H30 Luton Town-ChelseaAston Villa-BurnleyCrystal Palace-BrentfordMan City-Sheff UtdWolves-Everton17H30 Nott'm Forest-Man Utd14H00 Fulham-Arsenal20H Liverpool-Newcastle19H30 West Ham-Brighton