Oficial: Tottenham despede Antonio Conte

O Tottenham anunciou este domingo a saída de Antonio Conte por mútuo acordo, em comunicado publicado no site oficial. O italiano Cristian Stellini, que orientou a equipa durante vários jogos aquando da ausência clínica de Conte, foi o homem escolhido para orientar, de forma interina, os spurs até ao fim da temporada.A ajudá-lo irá ter Ryan Mason, como treinador-adjunto.Daniel Levy, chairman do Tottenham, pediu um esforço até ao final da temporada. "Temos 10 jogos finais na Premier League e temos uma luta em mãos por uma vaga para a Champions League. Todos nós precisamos de nos unir. Toda a gente tem de se esforçar para garantir o melhor resultado possível para o nosso clube e para os nossos adeptos incríveis e leais", frisou.Conte, de 53 anos, estava na segunda temporada no emblema de Londres, depois de se apurar para a Liga dos Campeões em 2021/22. Deixa o Tottenham no quarto lugar, com 49 pontos ao cabo de 28 jornadas, já fora da atual edição da liga milionária, perdendo nos 'oitavos' diante do AC Milan. A equipa dos ex-Sporting Pedro Porro e Eric Dier ganhou apenas um encontro nos últimos cinco.O alemão Julian Nagelsmann, recentemente despedido do Bayern Munique, é tido como hipótese para assumir a equipa na próxima temporada.