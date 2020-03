Oito jogadores do West Ham com sintomas de coronavírus

Karren Brady, vicepresidente do West Ham, revelou este sábado, na sua coluna no jornal 'The Sun', que oito jogadores do plantel dos hammers apresentam sintomas de coronavírus. Ainda assim, segundo o dirigente dos londrinos, os sinais de COVID-19 são "moderados" e os futebolistas em causa, cuja identidade não foi revelada, "aparentam estar bem".





Karren Brady falou ainda da possibilidade de o campeonato voltar e assumiu que a vontade é que a bola volte a rolar muito em breve. "Quando falamos pela última vez ficou definido que iríamos tentar voltar o mais rápido possível. E se for necessário os jogos irão até julho, de forma a conseguir acabar a temporada. É esse o plano e é isso que vamos tentar fazer. Poderemos ter jogos à porta fechada, algo que ninguém quer, especialmente os adeptos e jogadores. Mas esperamos que tudo se possa resolver e possamos voltar a jogar", concluiu.